В Мордовии проходит операция "Металл"

Свыше 12 тонн лома черного металла изъяли из незаконного оборота представители полиции Мордовии в процессе операции "Металл".

Представители республиканского МВД рассказали, что работниками полиции устанавливались нелегальные пункты приема металлов и нарушения, связанные с оборотом металла в организациях, имеющих государственную лицензию. Всего было выявлено 86 преступлений, возбуждено 2 уголовных дела по статье "кража", составлено 49 протоколов об административных преступлениях.

Кроме этого зафиксировано 35 прецедентов незаконной предпринимательской деятельности по приему лома и отходов цветных и черных металлов, хищений металла, а также совершения должностных правонарушений.

Отметим, что на данный момент на территории республики продолжается операция "Металл".

Источник: 13.мвд.рф