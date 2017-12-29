Жители Саранска ответят за аферу на 27 миллионов рублей

Следователями МВД Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев Саранска, которые обвиняются в большой финансовой афере.

Сообщается, что мужчины "работали" от имени обществ с ограниченной ответственностью, а также от имени одного индивидуального предпринимателя. Аферисты заключили контракты на строительство жилых зданий на земле заказчиков. При этом ничего строить они не намеревались. В качестве предоплаты они забирали средства и присваивали их. Суммы варьировались от 200 000 до 1,6 млн рублей.

Собственными действиями подозреваемые причинили ущерб на сумму свыше 27 млн рублей. В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: "Известия Мордовии".