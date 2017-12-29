Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек из горящей трехэтажки в Атяшево

Один человек получил травмы, 25 эвакуировано вследствие пожара в трехэтажном доме в поселке Атяшево.

Представители республиканского МЧС рассказали, что происшествие случилось прошлой ночью.

Когда спасатели прибыли в место вызова, квартира на первом этаже жилого здания полыхала открытым огнем, подъезд был очень задымлен. Пока одна пожарная дружина тушила пламя и спасала хозяина жилплощади, который лежал в подъезде, их коллеги эвакуировали жителей здания. На свежий воздух было выведено 25 человек, в том числе 5 детей. Потерпевшего владельца жилплощади с отравлением угарным газом госпитализировали.

Предварительная причина пожара - курение в кровати.

Источник: 13.mchs.gov.ru