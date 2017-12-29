Мордовским "подкидышам" в 2018 году начнут выплачивать пенсию

С 1 января 2018 года в Мордовии, как и в иных регионах России, вступает в силу весьма важный Федеральный закон. Речь идет о пенсионном обеспечении ребенка, родители которых неизвестны.

По словам Управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РМ Владимира Василькина, в значительной мере данный закон повлияет на будущее найденных либо подкинутых деток. Так как ранее, выходя из организаций для детей-сирот либо по окончании образовательных учреждений, они не получали никакой финансовой помощи. "Подкидыши" были поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами.

В 2018 году они начнут получать социальную пенсию в таком же размере, что и ребята, которые потеряли обоих родителей либо единственного кормильца.

Василькин отметил, что пенсия данным ребятам будет выплачиваться до достижения ими 18 лет, а в случае дальнейшего очного обучения – до 23 лет. В случае усыновления детей выплата этой пенсии прекращается. В случае если над ребенком установлена опека либо попечительство, то оплата пенсии продолжается.

Источник: "Известия Мордовии".