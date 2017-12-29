Саранская школьница едва не встретила новый год в больнице

Канун новогодних праздников едва не обернулся трагедией для саранской школьницы. 8-летнюю девочку дома ударило током от елочной гирлянды, разрядом оказалась поражена кисть руки, ребенку пришлось прибегнуть к помощи медицинских работников.

К счастью, все обошлось, уже после оказания первой медицинской помощи потерпевшую от электрического разряда отправили домой.

Представители республиканского МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности в новогодние праздники, в частности, не использовать неисправные либо самодельные гирлянды, покупать только сертифицированный товар. В случае если гирлянда вызывает сомнения, к примеру, в ней нет лампочки, присутствуют повреждения, то использовать ее нельзя. По правилам пожарной безопасности нельзя оставлять включенными огоньки на елке без присмотра - на ночь либо на время, когда никого нет дома.

Если вы увидели, что от елочной гирлянды идет дым, первое, что необходимо сделать – отключить ее от сети.

Источник: 13.mchs.gov.ru