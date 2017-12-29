По пути ли красоте со спортом

Всегда ли полезен спорт? Или можно ли быть красивой, при этом не заниматься в спортзале? Многие думают, что фитнес очень полезен, но заниматься спортом могут далеко не все. Даже у элементарной аэробики, есть свои противопоказания. Поэтому не рекомендуется заниматься спортом, тем кто страдает хроническими, легочными заболеваниями и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, даже при сильном желании привести свое тело в тонус просто не могут. Остальные просто счастливчики, если есть желание, то не стоит останавливаться.

Спорт всем и в свое время

Красивое и подтянутое тело никого не испортит. Многие думают, что фитнес для женщин вреден, потому что там есть силовые упражнения, это полная чушь. Действительно, чтобы быстро похудеть и сжечь жиры, лучше всего подходит кардиотренировка. Но чтобы мышцы поддержать в порядке и речь идет не о том, чтобы их накачать, а просто придать телу красивую форму. Обязательно нужны силовые упражнения. Нужно еще и правильно подобрать вид спорта и силовые нагрузки, по возрасту и времени года. Например, утренние пробежки не всегда полезны. Зимой не стоит бегать по утрам на улице, лучше всего пробежку заменить велотренажером, а вот прогулки на лыжах зимой полезны, укрепят здоровье и помогут сбросить лишние килограммы. Физические упражнения нужно, еще и подбирать по возрасту. В 20 лет подойдут танцы, йога, бег, силовые нагрузки, аэробика. С 30 лет самое время сделать упор на силовые нагрузки, и также будет хорош бег и йога. В 40 лет можно продолжать заниматься йогой, бегом и плаванием. В 50 лет лучше снизить физические нагрузки, нужно что-то более спокойное, как плавание, йога, прогулки на велосипеде. В любом виде спорта, независимо от профессионализма участника очень важный момент - это возможные несчастные случаи на тренировках или соревнованиях после которых начинается долгий период реабилитации. Расходы на востановление и реабилитацию при получении травмы возместит спортивная страховка, оформление которой займет несколько минут.

Диета или спорт, за чем выбор

Основные плюсы занятий спортом - это укрепляется физическое состояние всего организма в целом. Повышается выносливость и координация движения, увеличивается гибкость и подвижность всего организма. Бесспорно, избавляетесь от тяжелых лишних килограммов. Фигура приобретает красивые очертания, улучшается метаболизм, повышается скорость обменных процессов, укрепляется иммунитет к простудным заболеваниям. Занятия сортом, также поднимают настроение, заставляет забыть о мелких бытовых проблемах. В спортзале забываешь обо всем, вся жизненная суета уходит на второй план. Развивается сила воли и самодисциплина, многим удалось даже, избавится от вредных привычек.

Вывод напрашивается только один, да можно красиво одеваться, сидеть постоянно на диете и не ходить в спортзал, но при посещении спортзала тело выглядит гораздо лучше, движение человека значительно увереннее, здоровье крепче, красота тела и духа более значимы и заметны. Красоте со спортом по пути в одну сторону, еще и здоровье шагает рядом.