На пожаре в Рузаевском районе погибла женщина

В селе Новая Муравьевка Рузаевского района произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб один человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент случился на улице Гражданская.

Когда пожарные прибыли на место вызова, жилое строение горело открытым пламенем. Спасателям удалось потушить огонь, однако при разборе завалов они обнаружили тело женщины. По предварительным данным, в огне погибла сожительница хозяина дома. Кроме того, пострадал сам хозяин, 46-летний мужчина. Он получил ожоги и был госпитализирован.

Причина пожара устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru