В тройном ДТП под Саранском погиб один человек, пострадали четверо

Стали известны обстоятельства тройного ДТП, которое произошло под Саранском. Изначально речь шла о пяти машинах. Напомним, в результате столкновения погиб один человек и четверо пострадали.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, на 11-м км автодороги Саранск – Рузаевка лоб в лоб столкнулись "Ауди Б 4" и "Форд-Фокус". Последний автомобиль затем отбросило на "Рено-Логан". В результате аварии водитель "Ауди" погиб на месте, пассажирка, ехавшая с ним, была госпитализирована. Кроме того, водитель "Фокуса" и двое его пассажиров (молодой человек и девушка) получили различные травмы, которые, к счастью, оказались несерьезными. Потерпевшим оказали помощь и отпустили домой.

По факту аварии проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13