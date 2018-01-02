Студенты-педагоги из отряда "Flash" подарили новогоднее чудо детям из Ялгинского интерната

Участники педагогического отряда "Flash" Аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева в канун Нового года устроили праздник для воспитанников Ялгинского детского дома-школы. Студенты провели новогодний утренник и вручили подарки в рамках акции "Дедом Морозом может стать каждый".

Кроме того, студенты и педагоги юридического факультета и факультета иностранных языков провели с ребятами, лишенными родительского тепла, акцию "Письмо Деду Морозу".

Педагоги детского дома-школы выразили искреннюю благодарность организаторам акции, которые стремятся помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Источник: "Известия Мордовии".