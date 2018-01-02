В Саранске 2017 год завершился неудачно для пятерых пешеходов

В течение двух последних дней 2017 года в Саранске в различных ДТП пострадали 5 человек. Все инциденты случились в Ленинском районе города.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, на ул. Ульянова водитель "семерки" сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу.

На ул. Титова неустановленный водитель на "Хендай-Солярис" наехал на двух мужчин, которые переходили проезжую часть. Нарушитель с места ДТП скрылся.

На ул. Гагарина под колеса "Калины" попал пешеход, решивший перебежать проезжую часть по "зебре", но на запрещающий сигнал светофора. Попытка оказалась неудачной – мужчину отправили в травмпункт.

А на улице Ворошилова мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал "Форд-Эскейп". Пострадавший был доставлен в реанимацию.

Источник: gibdd.ru/r/13