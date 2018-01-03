В Саранске планируют установить 4 000 видеокамер

В Саранске при дежурной части УМВД РФ введен в действие Центр управления нарядами, который позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на улицах и оперативно принимать решения при ее осложнении.

По словам представители УМВД России по го Саранск, благодаря комплексу современного оснащения представители полиции по городу смогут оценивать всю обстановку в целом, в том числе распознавать лица людей и номера автомобилей. Однако все же основная цель системы не столько увидеть место происшествия, сколько предотвратить преступление.

Отметим, что на сегодняшний день в столице Мордовии функционируют свыше 400 видеокамер в местах большого скопления людей. Прорабатывается вопрос о введении в действие еще около 4 000 видеокамер.

Источник: 13.мвд.рф