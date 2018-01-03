В Мордовии дети, не дождавшись снега, сами сотворили зиму

Учащиеся Такушевской школы устали от бесконечной серости, тумана и дождя, и сами создали зиму.

Для этого им понадобился ватман, бумажные снежинки, много умелых рук и множество терпения. Мысль, которую детям предложила молодой и весьма ответственный педагог Галина Махрова, тут же подхватили ее учащиеся. Всего над проектом работало примерно 10 девочек и мальчиков.

Снежинки вырезали две недели на уроках труда, на переменах и даже в свободное время дома. В результате получилось небывалой красоты полотно размером 2 на 3 метра. Название ему "Девушка-Зима". Арт-объект украсил Такушевскую школу и стал своеобразным поздравлением с Новым годом от ее учеников абсолютно всем жителям Теньгушевского региона и всей Мордовии.

Источник: "Известия Мордовии".