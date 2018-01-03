Празднование Нового года в Мордовии обошлось без происшествий

В ГУ МЧС по РМ сообщили, что в новогоднюю ночь пожаров на праздничных мероприятиях не допущено.

Сообщается, что в 6 местах проведения фейерверков (4 в Саранске, в Рузаевском и Ковылкинском районах) были выставлены пожарные автомобили с личным составом. Кроме того, было организовано дежурство инспекторов Государственного пожарного надзора и оперативных групп.

В ведомстве отметили, что в выходные и праздничные дни силы республиканского МЧС постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования, будут работать в режиме повышенной готовности.

Источник: 13.mchs.gov.ru