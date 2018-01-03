МЧС: крупный пожар в Саранске возник из-за сварочных работ с бензобаком

В ГУ МЧС по РМ рассказали причины крупного пожара на улице Рабочей.
Напомним, накануне пожарные тушили крупный пожар в автомобильном боксе. Площадь возгорания составила 480 кв. м.
Как оказалось, двое мужчин варили бензобак, и топливо воспламенилось. Внутри находились автомобили разных арендаторов. Огонь распространился по ним с огромной скоростью. Этому способствовало и наличие внутри большого количества горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
В результате пожара было уничтожено 8 автомобилей, два человека получили ожоги различной степени тяжести.
Источник: 13.mchs.gov.ru