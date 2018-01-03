В поселке Красномайский женщины создали свой клуб

Отныне собственный клуб есть у женщин поселка Красномайский Кочкуровского района республики. Однако это не привычный всем очаг культуры, что можно увидеть практически в любом большом селе, а настоящее объединение по интересам.

О цели, которая объединила красномайских женщин, говорит уже название их клуба. "Гармония" - это клуб здоровья, участницы которого занимаются в свободное время физкультурой и спортом.

По словам руководителя клуба Ольги Галузиной, вдобавок тут все находят за чашкой чая прекрасную возможность для интересного общения друг с другом.

Источник: "Известия Мордовии".