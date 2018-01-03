Мордовский пенсионер скончался от микстуры для лечения гельминтов

Пенсионер из Атяшевского района республики перепутал флакончики с лекарствами, данная ошибка стала для 68-летнего мужчины роковой.

Жители поселка говорят, что вечером он почувствовал себя плохо и решил принять сердечный препарат "Корвалол". Видимо, перепутал флакончики и накапал себе взамен сердечных капель ветеринарное средство "Левамизо" - лекарство для лечения гельминтозов крупного и мелкого рогатого скота, птицы, а также небольших домашних животных.

Пострадавшего успели доставить в больницу, однако усилия медицинских работников спасти больного оказались безуспешными. Выпитая мужчиной доза противогельминтного препарата оказалась смертельной.

Источник: "Известия Мордовии".