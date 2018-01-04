В Кочкуровском районе отпраздновали 10-летие ансамбля "Норовава"

В селе Старые Турдаки Кочкуровского района в канун Нового года отметили 10-летие фольклорного ансамбля "Норовава". В празднике принимало участие все село, а главным в программе стал состоявшийся в сельском клубе концерт виновников торжества.

Перед началом концерта собравшимся напомнили об истории создания "Норовавы". Сделала это Т. Солдаткина, которая в 2007 году работала главой сельского поселения.

"Как раз в тот год в Мордовии должен был пройти международный фестиваль "Шумбрат, Финно-Угрия!", и мы тоже захотели стать его участниками. Ансамбль создали в мае и сразу же стали готовиться к большому мероприятию", - сказала она. Назвали коллектив в честь агрофирмы "Норов", в состав которой входил местный колхоз.

Директор районного центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел Юрий Ваньков вручил благодарность главы Кочкуровского района Светланы Герасимовой каждой участнице коллектива. А руководитель ансамбля Наталья Спиркина поблагодарила всех участниц творческого коллектива за желание петь и усилия по возрождению мордовской национальной песни.

Источник: "Известия Мордовии".