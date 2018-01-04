Волонтеры Мордовии нанесли новогодний визит в Саранский пансионат ветеранов войны и труда

Мордовские волонтеры в дни новогодних праздников совершили благотворительную поездку в Саранский пансионат ветеранов войны и труда. Вместе с ними к пенсионерам отправились учащиеся саранской школы №24.

Гости показали дедушкам и бабушкам праздничный концерт, приуроченный к Новому году. Кроме того, ветеранам передали собранные подарки: теплые носочки, футболки, сорочки, платки, сладости.

В Саранском пансионате ветеранов войны и труда проживают 164 пожилых человека. Все без исключения получили персональные гостинцы. Каждый обитатель пансионата со слезами на глазах благодарил гостей за проявленное внимание и заботу.

Источник: "Известия Мордовии".