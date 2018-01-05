В Мордовию прибудет икона святой блаженной старицы Матроны Московской

Саранский Иоанно-Богословский собор в конце января станет временным пристанищем для иконы святой блаженной старицы Матроны Московской с частицей ее мощей. Святыню решили доставить в Мордовию по многочисленным просьбам верующих.

Прибыв в Саранск, один день икона проведет в Иоанно-Богословском соборе. После чего ее крестным ходом пронесут по социальным учреждениям Саранска, список которых сейчас согласовывается.

Затем икона останется в Иоанно-Богословском соборе еще на несколько недель, чтобы приложиться к ней успели все желающие. Проведение крестного хода благословил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Источник: "Известия Мордовии".