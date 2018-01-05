12-летний школьник из Саранска получил сильные ожоги из-за взрыва петарды

Несмотря на многочисленные предупреждения, школьники в Мордовии продолжают баловаться с пиротехникой, что нередко приводит к печальным последствиям. Так, 12-летний школьник из Саранска получил сильнейшие ожоги руки после взрыва петарды.

Известно, что ребенок нашел петарду около торгового центра "Глобус". Школьник лишь успел поднять ее, и она взорвалась у него в руке. Родители отвезли мальчика в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

А в Рузаевском районе похожий случай закончился для 45-летнего мужчины ампутацией ногтевой фаланги. У него в руках также взорвалась петарда.

Источник: 13.mchs.gov.ru