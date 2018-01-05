Для жителей Саранска исполнят "Рождественский джаз"

В пятницу, 5 января, в Саранске состоится выступление группы "Биг-бенд "Саранск". В рамках эстрадно-джазового шоу "Рождественский джаз", которое пройдет в музыкальном театре им. И.М. Яушева, можно будет увидеть новых исполнителей и новую программу. В этот день воедино сольются этно-джаз, джазовые стандарты, танцевальная музыка и современные эстрадные шлягеры.

В концертной программе примут участие:

- народный артист РМ Сергей Семенов;

- заслуженная артистка РМ Оксана Глебова;

- участник шоу Новая звезда" Вячеслав Явкин, участники шоу "Голос" Лияна Бакайкина и Мария Серёгина;

- лауреаты республиканского фестиваля "Юный "Вейсэ-джаз-2017".

Начало мероприятия в 18:30.

Источник: "Известия Мордовии".