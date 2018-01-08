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Чиновница из Мордовии регулярно добивалась премии за счет безработных инвалидов

Чиновница из Мордовии регулярно добивалась премии за счет безработных инвалидов

Бывшая руководительница казенного учреждения Ковылкинского района ответит перед судом за то, что пыталась нажиться на инвалидах. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что чиновница украла некую сумму из бюджета. Деньги были выделены для материальной поддержки и организации временного трудоустройства безработных предпенсионного возраста, а также инвалидов.

Однако дамочка не особо озаботилась этими вопросами. Она давала своим подчиненным указание вносить в документы ложные данные о трудоустройстве людей этой категории. К тому же фирма, куда якобы устраивали инвалидов, существовала лишь на бумаге. На счета граждан с ограниченными возможностями "перечислялась" зарплата, правда, сами инвалиды о ней и не слышали. За счет подобных хитрых махинаций руководительница регулярно выполняла план и каждый квартал получала за это премию.

В ведомстве отметили, что общая сумма растрат не слишком большая, однако бывшей начальнице грозит до двух лет лишения свободы.


Источник: 13.мвд.рф