Чиновница из Мордовии регулярно добивалась премии за счет безработных инвалидов

Бывшая руководительница казенного учреждения Ковылкинского района ответит перед судом за то, что пыталась нажиться на инвалидах. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что чиновница украла некую сумму из бюджета. Деньги были выделены для материальной поддержки и организации временного трудоустройства безработных предпенсионного возраста, а также инвалидов.

Однако дамочка не особо озаботилась этими вопросами. Она давала своим подчиненным указание вносить в документы ложные данные о трудоустройстве людей этой категории. К тому же фирма, куда якобы устраивали инвалидов, существовала лишь на бумаге. На счета граждан с ограниченными возможностями "перечислялась" зарплата, правда, сами инвалиды о ней и не слышали. За счет подобных хитрых махинаций руководительница регулярно выполняла план и каждый квартал получала за это премию.

В ведомстве отметили, что общая сумма растрат не слишком большая, однако бывшей начальнице грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф