Житель Мордовии наглотался клофелина в надежде обратить на себя внимание супруги

Пожилой житель Мордовии едва не расстался с жизнью в период новогодних и рождественских праздников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 61-летний мужчина хотел внимания со стороны супруги, но та была занята домашними заботами. Тогда пенсионер пошел на нестандартный шаг и выпил несколько таблеток "Клофелина".

Вскоре мужчине стало плохо. Супруга, как он и хотел, обратила на него внимание, однако пенсионеру уже было не до любви и ласки. Женщина вызвала медиков, которые своевременно оказали первую помощь, серьезных последствий удалось избежать. Пенсионер остался жив, однако в каком состоянии находятся его супружеские отношения, не сообщается.

Источник: 13.мвд.рф