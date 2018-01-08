Певец из Мордовии Вячеслав Явкин борется за выход в финал проекта "Новая звезда"

Студент экономического факультета Мордовского госуниверситета им. Огарева Вячеслав Явкин продолжает защищать честь региона-13 в третьем сезоне Всероссийского вокального конкурса "Новая звезда". Шоу транслируется ежедневно на телеканале "Звезда". Самые талантливые исполнители со всей страны исполняют популярные хиты, сражаясь за право стать лучшим.

Жюри не отдало Явкину предпочтение в полуфинале, но его могут спасти телезрители. Проголосовать за певца из РМ можно с помощью смс-голосования, которое продлится до 8 января 23 часов 59 минут. Результаты будут объявлены в прямом включении из министерства обороны РФ.

Источник: "Известия Мордовии".