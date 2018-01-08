Заболеваемость гриппом в Мордовии снизилась в 3,5 раза благодаря вакцинации

В течение всей зимы в Мордовии сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РМ.

На сегодняшний день не зарегистрировано заболеваний брюшным тифом, паратифами, дифтерией, полиомиелитом, столбняком, корью, краснухой, бешенством, случаев кори, краснухи, эпидемического паротита (свинки). Благодаря проведенной в 2017 году вакцинации против гриппа заболеваемость гриппом снизилась в 3,5 раза. Напомним, что вакцину получили 43% населения республики. Также снизилась заболеваемость сальмонеллезом, активными формами туберкулеза, сифилисом, педикулезом, паразитарными заболеваниями.

При этом в РМ выросла заболеваемость кишечными инфекциями, вирусными гепатитами, скарлатиной, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, ВИЧ-инфекцией.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru