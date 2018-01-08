Житель Саранска в честь Нового года устроил пьяные танцы на капотах машин

Житель Саранска так бурно отмечал новогодние праздники, что решил устроить танцы на машинах. Инцидент произошел в Пролетарском районе столицы РМ.

Установлено, что 38-летний мужчина выпил немало алкоголя и решил разнообразить затянувшиеся новогодние праздники. Возвращаясь ночью домой, он решил станцевать зажигательные танцы на капотах машин, припаркованных во дворе по улице Пушкина. В результате оказались повреждены два легковых автомобиля.

Танцор с места происшествия скрылся, однако его задержали следующим утром. В настоящее время проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.

Источник: 13.мвд.рф