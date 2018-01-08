В ДТП на границе с Мордовией погибли 5 человек - подробности

Утром 6 января на границе Мордовии и Нижегородской области произошла серьезная авария, которая унесла жизни пятерых человек. Инцидент случился на 211-м км автодороги Р-158 "Нижний Новгород – Саратов", где столкнулись ВАЗ и бензовоз "МАН".

По предварительной версии, водитель "четырнадцатой" выехал на полосу встречного движения и влетел под грузовик. Все молодые люди, ехавшие в легковушке, погибли, жертвами стали парни 21, 23 и 24 лет, а также две девушки – 21 и 23 лет. Водитель МАНа не пострадал. Все погибшие были местными жителями.

По факту аварии назначена автотехническая экспертиза.