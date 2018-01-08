В Саранске прямо на футбольном поле умер тренер

В Саранске накануне, 7 января, скончался 62-летний футбольный тренер. Очевидцы сообщили, что трагедия произошла на футбольном поле школы №40. Известно, что мужчина работал в данном учебном заведении учителем физкультуры и по совместительству тренировал любительскую футбольную команду. Проживал погибший в одном из домов рядом со школой.

Соседи поведали, что утром мужчина ушел на очередную тренировку, во время которой почувствовал себя плохо и упал. Футболисты вызвали тренеру "скорую помощь", но спасти его не удалось – мужчина умер до приезда медиков.

Источник: "Известия Мордовии".