В Чамзинском районе задержали предполагаемых серийных воров

В Чамзинском районе произошло ограбление дачного домика. Общая сумма нанесенного ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали двух молодых людей. Одному из них 17 лет, второму – 24. Старший товарищ ранее уже был судим.

Предварительно установлено, что воры сломали замок и вынесли из жилья масляный радиатор, фонарик и садовый инвентарь – все ценные вещи, которые можно было сдать на металлолом.

В отношении парней теперь возбуждено уголовное дело. Не исключается причастность воришек к восьми кражам из домов и машин жителей района.

Источник: 13.мвд.рф