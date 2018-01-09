Борцы из Рузаевки выиграли 10 медалей на первенстве Мордовии

В Мордовии завершилось республиканское первенство по греко-римской борьбе. Спортсмены из Рузаевки отличились на данном турнире, выиграв 10 медалей.

В весовой категории до 45 кг победу одержал Владимир Чагай. В весе до 51 кг не было равных Даниилу Юсупову. Ярослав Жувайкин стал первым в весовой категории до 65 кг, а Вадим Винтенков - в весе до 71 кг.

Вторые места в своих возрастных категориях заняли: Тимур Разумков (до 92 кг), Павел Ямашкин (110 кг), Даниил Роднов (до 42 кг), Антон Плотников (до 51 кг), Булат Чавкин (до 60 кг) и Андрей Пахомов (до 71 кг), сообщает пресс-служба минспорта РМ.

Источник: mordovia-sport.ru