В Саранске пешеход получил серьезные травмы, попав под такси на переходе

В ночь на 8 января на проспекте 50 лет Октября в Саранске произошло ДТП с участием пешехода. О происшествии рассказали очевидцы в Интернете.

По словам граждан, виновником стал водитель такси, который не заметил мужчину, переходившего дорогу по зебре. Сбив пешехода, машина проехала еще несколько метров и лишь затем остановилась. В результате аварии пострадавший получил серьезные травмы, его госпитализировали в одну из городских больниц.

Очевидцы расходятся в показаниях относительно поведения таксиста. Одни утверждают, что тот не заметил пешехода и даже не пытался затормозить, другие уверены, что водитель не смог вовремя остановиться из-за гололеда.