"Мордовия" разгромила "Юниор-Спутник" в первой игре 2018 года, Бадрутдинов оформил хет-трик

Хоккеисты саранской "Мордовии" более чем успешно начали 2018 год. В первом матче, который прошел в Саранске, подопечные Юрия Воробьева не оставили шансов "Юниор-Спутнику" из Нижнего Тагила – 9:2.

На протяжении первых двух периодов гости оказывали достойное сопротивление лидеру Первенства ВХЛ. Однако на третий период сил у "юниоров" не хватило. В результате, "Мордовия" забросила 6 безответных шайб. Хет-трик по итогам встречи на свой счет записал Андрей Бадрутдинов.

"Мордовия" – "Юниор-Спутник" - 9:2 (2:1, 1:1, 6:0)

Шайбы:

0:1 – Мосолков (Данилов, Нуртинов) (06:31)

1:1 – Цыпнятов (Бельский, Саетов) (07:10)

2:1 – Швейкин (Петраков) (11:26)

3:1 – Бадрутдинов (Юнышев) (37:49)

3:2 – Воробьев (Куликовский, Данилов) (38:17)

4:2 – Бадрутдинов (44:05) (буллит)

5:2 – Бадрутдинов (Горячев, Юнышев) (46:14) (больш.)

6:2 – Петраков (Ситнов, Медведев) (47:32)

7:2 – Дубинин (Брыкин, Саразов) (48:09)

8:2 – Медведев (Колычев, Швейкин) (56:08)

9:2 – Саразов (Абозин, Кружилин) (56:46).