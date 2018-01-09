Вячеслав Кормилицин: "Строящаяся школа в Рузаевке не будет "элитной"

Глава Рузаевского района республики Вячеслав Кормилицин заявил, что в новейшей строящейся школе будут работать и учиться все желающие.

Конечно, если на одну должность преподавателя окажется несколько претендентов, то прием пройдет на конкурсной основе. Процедура будет абсолютно прозрачной. Учащимся с февраля уже можно писать заявления. Тогда власти уже будут знать, сколько у них первоклассников.

Старшеклассников, понятно, переводить в новейшую школу пока не планируется, так как они сдают ЕГЭ. Трогать их с места нецелесообразно, да и они сами не захотят. Главная цель – разгрузить школу №8, ликвидировать в ней вторую смену.

Источник: "Известия Мордовии".