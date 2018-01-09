Саранские гимназисты провели акцию "Добро без границ"

Каждый год в саранской гимназии №19 проходит благотворительная рождественская акция "Добро без границ".

В данной гимназии учится 7 детей-инвалидов. Это учащиеся разных классов. Помочь им, поддержать их родителей, привлечь общественное внимание к проблемам подобных детей и призвано данное мероприятие.

Учащиеся гимназии вместе с родителями и преподавателями собрали немалую сумму – чуть более 50 000 рублей. Все средства переданы семьям детей-инвалидов и пойдут на лечение и реабилитацию гимназистов. Помимо материальной помощи ребята получили новогодние подарки.

Источник: "Известия Мордовии".