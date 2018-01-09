Андрей Бадрутдинов: "Последний раз делал хет-трик, когда мне еще лет 18 было"

Игрок ХК "Мордовия" Андрей Бадрутдинов прокомментировал разгромную победу над "Юниор-Спутником" в матче Первенства ВХЛ. Саранская команда выиграла со счетом 9:2, а Бадрутдинов оформил хет-трик.

"За "Мордовию" это точно первый хет-трик. Если честно, даже не помню, когда последний раз три шайбы забрасывал. Мне кажется, еще когда мне лет 18 было.

Все голы хорошими получились. Если брать буллит, то это противостояние с вратарем – я его переиграл. Третий гол - ребята при игре в большинстве здорово вывели на бросок. Первый гол - тоже ребята хорошо вывели из зоны, и судья молодец, коньком подыграл. Весь состав работал на эти голы, поэтому ребятам большое спасибо.

Большой перерыв был, новогодние праздники. Вроде чувствовали себя хорошо, а игрового ритма не хватало. Первый период кувыркались. Соперники только с поезда, с дальней поездки, наверное, хотели сразу задел какой-то сделать. Во втором периоде уже вкатились, единственное, что второй гол при счете 3:1 пропустили, а так все бы было спокойно. В третьем периоде мы уже, скажем так, разобрались", - сказал Бадрутдинов.

Источник: hcmordovia.ru