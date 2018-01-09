Игорь Шарапов: "Если бы я вышел и пропустил, было бы нерадостно"

Вратарь "Мордовии" Игорь Шарапов прокомментировал разгромную победу над "Юниор-Спутником" в матче Первенства ВХЛ. Саранская команда выиграла со счетом 9:2, забросив сопернику 6 безответных шайб в третьем периоде.

"Два периода шла очень сложная игра. В третьем уже удача была на нашей стороне, и мы забили свои голы, поэтому и мне выпал шанс поиграть. Игр давно не было. Перерыв был, хоть и небольшой, поэтому долго вкатывались в игру. Игрокам было тяжело.

Когда счет стал 7:2, мне сказали, чтобы я начинал разминаться и готовился к выходу на лед. Я начал готовиться, еще успокаивал себя, чтобы не волноваться. Вышел на лед и спокойно себя чувствовал, не то, что в прошлый раз. Хотя сегодня и сыграл даже чуть больше. Если бы я вышел и пропустил, было бы как-то нерадостно" - приводит слова Шарапова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru