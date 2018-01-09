Потенциальные инвесторы регулярно посещают Рузаевку

Глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицин рассказал, что в районный центр ежедневно приезжают два-три представителя различных фирм и предприятий, которые "проверяют почву" на предмет возможных инвестиций. Гости интересуются помещениями бывшего профилактория на улице Филатова, участками в районе ЛАЛа, по улице Станиславского, под строительство заводов, отметил глава района в интервью местным СМИ.

Не так давно в Рузаевке побывали представители сети строительных магазинов "Леруа мерлен". Они осмотрели новую мебельную фабрику, оценили возможности оборудования с целью размещения здесь своих заказов. Пока неизвестно, остались ли заезжие гости довольны увиденным и планируют ли расширять в РМ свой бизнес.

Кроме того, в Рузаевке уже гостили потенциальные инвесторы из Москвы, Перми, Донецка, те, кто занимается поставками на Керченский мост.

Напомним, в 2017 году Рузаевка была объявлена территорией опережающего социально-экономического развития.