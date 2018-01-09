В Саранске продолжают искать 57-летнего Геннадия Николаева, пропавшего более 2 месяцев назад

Полиция Саранска продолжает разыскивать 57-летнего жителя столицы РМ Геннадия Николаева. Поиски пока что не дают никакого результата. Напомним, рано утром 28 октября мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза серые, носит усы. Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет в болоньевую куртку, камуфлированную, черные брюки. На голове черная вязаная шапка, на ногах черные ботинки.

"Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, сообщите по тел: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 02", - сказано в сообщении республиканского МВД.

Источник: 13.мвд.рф