В Мордовии разыскивают фальшивомонетчика

Стражи порядка Мордовии разыскивают фальшивомонетчика.

Представители республиканского МВД рассказали, что к ним обратились представители одного из банков и сообщили, что они выявили подозрительную тысячерублевку. Оказалось, что купюра оказалась среди выручки, попавшей из магазина алкоголя в Рузаевке. По всей видимости, неизвестный покупатель в новогодней суматохе умудрился реализовать банкноту.

Экспертиза подтвердила опасения продавцов: в купюре найдено несоответствие стандартам. По внешним признакам она находилась в обороте длительное время.

По данному прецеденту проводится проверка. Поиск подозреваемых продолжается.

Источник: 13.мвд.рф