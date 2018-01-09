Школьники из Саранска осваивали профессии скульптора и шоколатье

Центр детского творчества № 2 г. Саранска во время зимних каникул придумал очередную забаву для школьников. Так, ребятам дали попробовать себя в занимательных профессиях. Школьники примерили на себя роли скульптора, дизайнера, психолога и даже шоколатье.

В творческой мастерской мальчиков и девочек знакомили с работой скульптора, с используемыми материалами и техниками. Затем ребята своими руками смастерили собачку – символ 2018 года. Кроме того, воспитанники Центра детского творчества изготовили подарочные коробочки-бонбоньерки.

Кроме того, ребята узнали, что работа шоколатье - это кропотливый труд, требующий больших знаний и терпения. Они познакомились с видами и свойствами шоколада. А шоколадный фонтан стал отличным завершением праздника для всех.

Источник: "Известия Мордовии".