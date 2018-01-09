За новогодние праздники от гололеда в Саранске пострадало около 300 человек

В период с 6 по 8 января в саранский городской травмпункт обратились более 100 человек.

Сообщается, что чаще всего жители города, пострадавшие вследствие сильного гололеда, ломали руки. Абсолютно всем потерпевшим оказана медпомощь.

Медики отметили, что свыше 100 жителей Саранска получили разнообразные травмы и в первые три дня новогодних каникул, с 1 по 3 января. Затем поток обращений в травмпункт пошел на спад: с 3 по 6 января туда пришли за медицинской помощью почти 70 человек. Однако теперь, уже из-за гололеда, у медицинских работников вновь прибавилось работы.

Источник: "Известия Мордовии".