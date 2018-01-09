Стало известно имя нового председателя Арбитражного суда Мордовии

В Мордовии назначили нового главу Арбитражного суда. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, полномочия председателя возложены на Сергея Александрова, до этого занимавшего должность зампреда Арбитражного суда республики.

Полномочия прежнего председателя суда Вячеслава Коровкина прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности. Коровкин возглавлял Арбитражный суд РМ на протяжении 12 лет.

Как сообщалось ранее, в Мордовии назначен новый глава управления минюста России. Ведомство возглавила Ольга Якунина.

Источник: "Известия Мордовии".