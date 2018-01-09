«Крабовые квоты» могут быть заменены аукционами

Внесение изменений в распределение квот на добычу краба, по мнению издания «Ведомости», способно подорвать развитие рыбопромышленной отрасли. Информацию о сложившейся ситуации в отрасли публикует ряд СМИ, подробнее об этом пишут «Новые Известия».

Инициаторы «реформы» выступают с предложением заменить исторический принцип распределения существующих квот на аукционы. Об этом некая «группа авторов» написала в анонимном письме главе российского государства Путину.

К слову, лица, скрывающиеся под заголовком «группа авторов», раскрыты общественностью. Ими являются, по информации издания «Ведомости», на которое ссылаются «Новые Известия», близкие родственники представителей Русской рыбопромышленной компании – зять Тимченко Глеб Франк и брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.

В своем послании президенту эти люди предложили произвести замену 10-летнего исторического принципа распределения квот на вылов краба, отлично зарекомендовавшего себя за это время, аукционами, то есть перевести вопрос целиком на коммерческую основу. Такой поворот дела категорически не приветствуется действующими рыбопромышленниками, реальными игроками рынка. Как сообщают «Ведомости», их поддержали руководители регионов, например, нынешний врио Приморья Андрей Тарасенко, отправивший на имя помощника президента РФ Андрея Белоусова прошение о сохранности исторического распределения «крабовых квот».

Следует отметить, что квоты на вылов краба устанавливались законодательно в 2008 году. В апреле 2018 года должна начаться заявочная кампания, рассчитанная на ближайшие 15 лет. Рыночные эксперты сообщили, что в случае внесения изменений в законодательную базу, инвестиционный опыт размером в 600 миллиардов рублей сократится в 10 раз. Вместо стабильного роста рыбной промышленности мы увидим ее застой и спад вследствие нелегкого выбора профильных предприятий. Им придется копить сбережения для участия в аукционе, а не вкладывать в покупку нового судна или строительство рыбоперерабатывающего завода.

Очевидно, «авторы» нового проекта не ожидали резкого отпора со стороны рыбопромышленников, но, отмечают «Ведомости», они не отступили от своих намерений, а предприняли другую тактику. Новаторы предлагают компромисс между государством и бизнесом: 40 процентов квот разыграть на аукционах, еще столько же распределить по историческому принципу, а остаток отдать инвесторам, обязав их улучшить рыболовные государственные верфи.