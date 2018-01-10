Медведи в саранском зоопарке не спят из-за чересчур теплой зимы

Медведи в саранском зоопарке не могут залечь в зимнюю спячку из-за аномально теплой погоды. Обычно животные засыпают уже в конце ноября, но в этом году им не помогло ни усиленное питание, ни комфортные берлоги.

"В прошлом году медведи спали с храпачком в это время, засунув лапы в рот. Сейчас просыпаются, нервничают, стучат посудой, просят есть и пить. Измучились уже совсем", - рассказал директор зоопарка Павел Кшняйкин.

В зоопарке четыре медведя. Пара гималайских — Эдгар и Варя и пара бурых — Миша и Маша. Сейчас животные едят мало, половину нормы. Больше пьют и снова закапываются в свои берлоги.

Кшняйкин уточнил, что достаточно похолодания до -10 градусов, чтобы медведи заснули, однако пока что такой погоды не предвидится.

Источник: "Известия Мордовии".