Владимир Волков сохранил 12-е место в рейтинге лучших губернаторов России

Глава Мордовии Владимир Волков сохранил 12-е место в рейтинге влияния губернаторов российских регионов. Таким образом, руководитель региона-13 по-прежнему находится в группе руководителей с очень сильным влиянием.

Рейтинг составлен агентством политических и экономических коммуникаций. Важными факторами, влияющими на изменение позиций глав регионов в декабре, оставались шаги и заявления Владимира Путина, решения федерального Центра по поводу финансовой поддержки регионов по итогам года, а также проходящие на местах протестные кампании.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Третья позиция – в активе главы Тюменской области Владимира Якушева.