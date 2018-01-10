В Ромоданово появился современный кинозал

В преддверии Нового года в Ромоданово открылся новый современный кинозал. Он работает в здании Дома культуры.

Отныне жителям поселка не нужно тратить лишнее время на поездки в Саранск, чтобы посмотреть новинки кино. Фильмы будут показываться по пятницам, субботам и воскресеньям.

Проект был реализован при финансовой поддержке федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. На выделенные деньги приобретены цифровое оборудование, киноэкран, система для современных 2D и 3D-показов.

В день открытия в кинозале состоялся показ комедии "Елки новые" и фантастической ленты "Звездные войны".

Источник: "Известия Мордовии".