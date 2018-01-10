Жители Саранска не спешат относить ели и сосны в городской зоопарк

В администрации саранского зоопарка сообщили, что жители столицы РМ в этом году еще не принесли им ни одной елки. Напомним, многие жители Саранска, избавляясь от новогодних красавиц после праздников, относят их в зоопарк. Ели и сосны являются лакомством для живущих там верблюдов и других копытных.

Впрочем, в зоопарке не унывают и верят, что ситуация существенно изменится ближе к Старому новому году. Именно тогда горожане и должны начать избавляться хвойных деревьев. В предыдущие годы жители города приносили столько деревьев, что любители зеленых иголок наслаждались таким "меню" до весны.

Источник: "Известия Мордовии".