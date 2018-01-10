В Мордовии рецидивист обокрал "буханку" на 4,5 тысячи рублей

Житель мордовского поселка Комсомольский задержан по подозрению в краже из микроавтобуса "буханка". Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, безработный 24-летний молодой человек вскрыл оставленный во дворе "УАЗ-220695" и забрал оттуда все, что, по его мнению, представляло ценность. Так, вор унес аккумуляторную батарею из-под капота и электроинструменты из салона.

Все украденное парень продал знакомым, а деньги потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба превысила 4,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что ранее он уже был судим за совершение похожего преступления.

Источник: 13.мвд.рф