31-летний житель Мордовии до смерти забил пожилого знакомого из ревности

Житель села Дубенки подозревается в смертельном избиении. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, 2 января 31-летний мужчина, пребывая в нетрезвом состоянии, пришел к дому 52-летнего знакомого, к которому он приревновал свою возлюбленную. Между мужчинами произошла ссора на почве ревности, которая переросла в драку.

В результате, более молодой соперник жестоко избил оппонента. Через некоторое время возрастной мужчина умер у себя дома от перелома основания черепа и травматического шока.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах трагедии.

Источник: mordovia.sledcom.ru