В Мордовии подвели итоги операции "Безопасный регион"

247 нарушений ПДД было выявлено в Мордовии за 8 дней операции "Безопасный регион".

В рамках мероприятия патрули ДПС работали в усиленном режиме, выявляя и наказывая нарушителей ПДД, а также проводили активную профилактическую работу по безопасности дорожного движения с пешеходами.

Представители республиканской Госавтоинспекции рассказали, что среди наиболее частых нарушений - непредставление преимущества в движении пешеходам, не пристегнутый ремень безопасности, а также чрезмерная тонировка. Помимо этого, по подозрению в совершении правонарушений задержано 5 человек.

Особое внимание дорожные стражи порядка уделили пешеходам. Нарушители понесли заслуженное наказание.

Источник: 13.мвд.рф